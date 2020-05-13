Антикоррупционный суд решил не продлевать меру пресечения для Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязанностей, возложенных на президента государственной строительной корпорации, которая строила квартиры для Национальной гвардии.

Как сообщает ВАКС, ходатайства следственный судья рассматривал во вторник, 12 мая, а полное судебное решение будет объявлено 15 мая в 15:20.

По информации "РБК-Украина", речь идет об обществе "Укрбуд Девелопмент", которое строило для Нацгвардии 30 квартир и также должно было выделить еще 30 паркомест. Квартиры должны были находиться на Печерске.

Бывший народный депутат и бывший президент государственной корпорации, о котором говорится в сообщении ВАКС — Максим Микитась. 8 мая прокурор САП подал в ВАКС ходатайство об изменении меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве. Предварительно установлен сговор с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

Вместо этого, Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 млн 635 тысяч 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

В декабре 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика "Укрбуд" бывшего народного депутата Максима Микитася.

В январе 2020 года правоохранители надели электронный браслет на бывшего владельца скандальной строительной компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася.

Ранее пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Отметим, что Микитась ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию.

Как известно, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.