Происшествия 30 минут назад

Микитася снова оставили под арестом

Застройщик остается в СИЗО

Фото: Украинская правда Фото: Украинская правда
Фото: Украинская правда

Судья Тимур Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин отказал в смене обеспечительной меры экс-нардепу и бывшему президенту компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. Адвокаты просили отпустить его под домашний арест с залогом в 100 млн гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Адвокат Микитася так аргументировал смену обеспечительной меры:

 • У Микитася больная мама, которая требует опеки. Жена Микитася не справляется с присмотром за детьми, матерью своего мужа и зарабатыванием денег;

• Риск побега или давления на свидетелей, якобы уже отсутствует;

• По мнению адвоката, подозрение Микитасю якобы необоснованно.

Прокурор, в свою очередь, отмечал, что риск побега, давления на других фигурантов, осуществления нового преступления отсутствует как раз потому, что Микитась находится в СИЗО. До ареста эти риски существовали, что подтвердила апелляция ВАКС, когда постановила поместить Микитася под стражу.

Более того, по словам прокурора, у супруги Микитася задекларированы 100 млн грн наличности, а у самого подозреваемого— 4 млн долларов. На эти деньги арест не накладывали, а информации о утрате или использовании этих денег нет.

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Прокурор также добавил, что Микитась и его защитники впервые говорят о болезни матери (сам подозреваемый сказал, что это опухоль). Во время избрания меры пресечения весной и осенью они про это не заявляли.

Напомним, Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для Нацгвардии, взяточничестве и отмывании денег.

В середине мая ВАКС сначала отпустил Микитася под домашний арест, но через некоторое время апелляционная палата ВАКС отменила это решение и вернула Микитася в СИЗО.

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