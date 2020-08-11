СБУ разоблачила "Укрбуд" в миллионных оборудках на строительстве в Чернобыльской зоне

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЗАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда".

"В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 млрд грн", — говорится в сообщении.

В то же время проведенная СБУ проверка показала, что "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

"Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн грн государственных денег", — доложили в спецслужбе.

Указано, что материалы проверки Служба безопасности Украины передала в Антимонопольный комитет.

Как доложили в СБУ, сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн грн и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 годы было выведено более 180 млн грн на счета подконтрольных физических лиц.

Напомним, один из двух офисов продаж "Укрбуд" прекратил работу. Это стало сигналом для 13 тысяч покупателей, вложивших деньги в строительство ЖК этой компании, которые наблюдали за странными событиями вокруг "Укрбуда". Сначала экс-нардеп и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций "Укрбуд" Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, а потом взял свои слова назад.

Между тем, вокруг компании и без этого вспыхивали скандалы, в том числе связанные со строительством Шулявского путепровода в Киеве и со строительством квартир для военных.