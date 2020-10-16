Кличко кладет в карман выделенные на мосты Киева средства из горбюджета, — блогер

Политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер обвинил мэра Киева Виталия Кличко в том, что он присваивает себе средства, которые выделяются из горбюджета на столичные мосты. Об этом политэксперт написал на своей странице в Facebook.

"Мосты — это больная тема для большинства киевлян. Всё дело в том, что за последние шесть лет ни одного обещанного моста мэр Киева Виталий Кличко так и не построил, а старые — не отремонтировал. Хотя жители Троещины с надеждой ждали Подольско-Воскресенский Мост. В принципе так же, как и метро, так же как и Больницу… Зато на тех самых мостах за время своего мэрства, Кличко вместе с соратниками, судя по всему, успели неплохо "Заработать". К примеру, на Подольско-Воскресенский мост из городского бюджета выделили более 6 миллиардов гривен", — рассказал он.

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Эксперт напомнил, что генподрядчик строительства Подольско-Воскресенского моста — фирма, связанная со "смотрящим" Денисом Комарницким.

"При этом, поскольку генподрядчиком строительства выступает ООО "Эко Буд Трейд", которую СМИ связывают со "смотрящим" Денисом Комарницким, средства были... попросту распилены между ним и самим Виталием Владимировичем. Деньги-то они "взяли и поделили", но проблему жителей Троещины и Воскресенки так и не решили. Более того, по словам экспертов, для завершения строительства нужно еще не менее... 7 миллиардов гривен", — подчеркнул Шнайдер.

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При этом, по его словам, Кличко смог найти деньги на строительство моста "для селфи".

"Зато наш мэр, в мае 2019 года открыл пешеходно-велосипедный мост, который хорош для селфи, но совершенно не решает практических задач. Правда, на следующий же день на части стеклянного покрытия появились трещины, а потом начали провисать тросы. И вот на это, Виталий Владимирович потратил целых 400 миллионов гривен…" — отметил блогер.

Также он напомнил и про затягивание с ремонтом Шулявского моста до тех пор, пока от него не стали буквально отваливаться части конструкции.

"Кличко его сперва "латал", как и прочие мосты, но свершилось чудо — в 2019 году наконец-то приступили к полноценным ремонтным работам. Однако на данный момент вместо современной развязки, киевляне фактически получили обновленный старый мост, причем, построить полный "Клевер", как было запланировано, до сих пор не удалось. Зато на этом неплохо заработал находящийся под следствием друг мэра Микитась, чья компания проводила реконструкцию. Стоимость которой в процессе выросла в ТРИ раза — с 600 миллионов до 1,7 миллиардов. Тут явно было и чем и с кем поделиться", — пояснил Шнайдер.

Он также напомнил, что постоянные ремонты ведутся и на Южном мосту, который все равно ветшает.

"Ну а мост Патона и вовсе разваливается на глазах. Заплатки тут уже не помогут, а на ремонт памятника архитектуры в городском бюджете за шесть лет средств так и не нашлось", — написал эксперт.

Блогер подчеркнул, что главная проблема киевских мостов — мэр, который прикарманивает бюджетные средства.

"Не знаю, как вам, а мне действительно обидно, что за наши с вами деньги за 6 лет в плане ремонта и строительства важнейших инфраструктурных объектов — мостов — не было сделано практически ничего. Причем, Кличко постоянно вроде как куда-то выделяет бюджетные средства, но спустя годы становится понятно, что попадают они, похоже, только в его глубокие карманы и карманы его ближайших друзей и товарищей…" — резюмировал Михаил Шнайдер.