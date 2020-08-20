АМКУ открыл новое дело о тендерном сговоре при строительстве Подольского моста

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) возбудила дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава отделения Алексей Хмельницкий.

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"Админколлегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ возбуждено дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн. В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве, в частности при участии ООО "ФОРМА" и ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" УКРБУД" в пяти закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева", — написал он.

По словам Хмельницкого, АМКУ, в частности, установило ряд обстоятельств:

- представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

- совместное использование IP-адресов для управления счетами;

- не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;

- одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками;

- представление участниками тендерных предложений в один день;

- синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть, типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", — отметил Хмельницкий.

Он добавил, что весной этого года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства моста компании "Эко-Строй-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств.

Напомним, в июле полиция провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных денег при строительстве Подольского моста.

Правоохранители выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 млрд грн. Деньги были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. Более того, часть этих денег была выведена в теневой оборот.

Подольский мост — мостовой переход, строящийся в Киеве через Днепр, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

Начатое в 1993 году (фактически 2003) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия многократно откладывалась.