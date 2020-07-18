Полиция провела 17 обысков по делу о хищении денег на строительстве Подольского моста

Украинская полиция уже провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных денег при строительстве Подольского моста в Киеве.

У фигурантов уголовного производства найдены документы, которые могут подтвердить их причастность к преступлению, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления", — говорится в сообщении.

При этом в полиции добавили, что досудебное расследование началось в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы Украины.

"Установлено, что служебные лица распорядителя бюджетных денег, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", — доложили в полиции.

Также полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 млрд грн. Деньги были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. Более того, часть этих денег была выведена в теневой оборот.

"Вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования у вероятного организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных денег при выполнении работ по строительству Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков", — добавили в Нацполиции.

По информации правоохранителей, в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, черновые записи и другие носители с информацией, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Предполагается, что все вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи инкриминируют фигурантам совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, это — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Тем временем на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста.

Ранее сообщалось, что в Киеве на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за ветра рухнули строительные леса.