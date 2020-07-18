Происшествия 30 минут назад

Полиция провела 17 обысков по делу о хищении денег на строительстве Подольского моста

У фигурантов уголовного производства найдены документы, которые могут подтвердить их причастность к преступлению

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Facebook Подольско-Воскресенский мост. Фото: Facebook
Подольско-Воскресенский мост. Фото: Facebook

Украинская полиция уже провела 17 обысков по делу о хищении бюджетных денег при строительстве Подольского моста в Киеве.

У фигурантов уголовного производства найдены документы, которые могут подтвердить их причастность к преступлению, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Кратко и по делу в Telegram

"По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления", — говорится в сообщении.

При этом в полиции добавили, что досудебное расследование началось в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы Украины.

"Установлено, что служебные лица распорядителя бюджетных денег, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", — доложили в полиции.

Также полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 млрд грн. Деньги были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. Более того, часть этих денег была выведена в теневой оборот.

"Вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования у вероятного организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных денег при выполнении работ по строительству Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков", — добавили в Нацполиции.

Читайте также:
Мост на Троещину достроят, несмотря на протесты дачников — Кличко

По информации правоохранителей, в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, черновые записи и другие носители с информацией, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Предполагается, что все вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи инкриминируют фигурантам совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, это — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Тем временем на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста.

Ранее сообщалось, что в Киеве на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за ветра рухнули строительные леса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике у метро: 4 пострадавших (ФОТО)
В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике у метро: 4 пострадавших (ФОТО)
В Админсуде Киева обыски по делам Майдана, судье Вовку объявили подозрение
В Админсуде Киева обыски по делам Майдана, судье Вовку объявили подозрение
Кандидата в мэры Киева Верещук обвинили в махинациях на должности мэра Равы-Русской — СМИ
Кандидата в мэры Киева Верещук обвинили в махинациях на должности мэра Равы-Русской — СМИ
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике у метро: 4 пострадавших (ФОТО)

  3. "Как будем власть захватывать?": НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка (ВИДЕО)

  4. "Слуги" запланировали внеочередное заседание Рады 21 июля: какие вопросы в повестке дня

  5. "Укрзализныця" запускает поезда в Черновцы и на Львовском направлении

Загрузка...