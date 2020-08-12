Общество 30 минут назад

Появилось видео, как может выглядеть подсветка нового Подольского моста в Киеве

Освещение охватывает все архитектурные и конструктивные особенности мостового перехода через Днепр

Фото: Complex-V Фото: Complex-V
Фото: Complex-V

Компания по разработке акустических и осветительных решений Complex-V представила проект подсветки нового Подольского моста в Киеве. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Создатели объяснили, что освещение охватывает все архитектурные и конструктивные особенности Подольского мостового перехода через реку Днепр.

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Так, места установки осветительных приборов выбирали с учетом удобства монтажа и обслуживания в последующем. При этом эксперты компании предложили использовать энергоэффективные долговечные светодиодные светильники с возможностью смены цвета, диммирования и управления.

По их словам, предложенное решение создает атмосферу и настроение с помощью огромной палитры полноцветного динамического освещения и вариантов сценариев.

В компании поясняют, что управление освещением осуществляется по протоколу DMX, где каждый светильник имеет свой индивидуальный адрес. Таким образом, предусмотрена возможность создавать уникальные сценарии освещения в зависимости от времени года, праздников, будних и выходных дней.

"Безусловно, предложенное архитектурное освещение должно стать украшением для нашего родного города, а также в вечернее время суток будет привлекать внимание окружающих с разных видовых точек", — уверены в Complex-V.

Отметим, что это не первый проект компании Complex-V такого масштаба: в их кейс входит освещение пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск, освещение пешеходного моста на Труханов остров, а также освещение ЦУМа.

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Полиция провела 17 обысков по делу о хищении денег на строительстве Подольского моста

Напоминаем, мост обещают достроить до конца 2020 года. При этом его строительство постоянно сопряжено с какими-нибудь проблемами: например, на днях неизвестные украли со стройплощадки 12 новых тросов. В полиции же сообщают о 17 обысках по делу о хищении бюджетных денег при постройке моста.

По предварительным данным праввохранителей, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн.

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