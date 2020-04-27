Происшествия 1 час назад

В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО)

Здание, расположенное по адресу Крещатик, 13, является памятником архитектуры

В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО) В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО)
Фото: Facebook

В центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль высотного здания.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Фото конструкции опубликованы на Facebook-странице "Архітектура України".

Металлическая конструкция длиной около трех метров упала с крыши на тротуар.

Как сообщают очевидцы, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Читайте также:
Киевский Колизей: как внутри выглядит полуразрушенный Гостиный двор (ФОТО и ВИДЕО)

Здание, расположенное по адресу Крещатик, 13, является памятником архитектуры.

Напомним, 2 августа 2019 года обрушилась часть пешеходного моста, который соединяет правый берег столицы и Труханов остров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)
В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)
Во Львовской области сгорел грузовик Минобороны: есть жертвы (ФОТО)
Во Львовской области сгорел грузовик Минобороны: есть жертвы (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  4. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  5. Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Загрузка...