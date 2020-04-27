В центре Киева рухнул шпиль здания (ФОТО)

В центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль высотного здания.
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Фото конструкции опубликованы на Facebook-странице "Архітектура України".
Металлическая конструкция длиной около трех метров упала с крыши на тротуар.
Как сообщают очевидцы, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Здание, расположенное по адресу Крещатик, 13, является памятником архитектуры.
Напомним, 2 августа 2019 года обрушилась часть пешеходного моста, который соединяет правый берег столицы и Труханов остров.