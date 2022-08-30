У Києві навчальний рік у режимі офлайн розпочнуть 138 тисяч школярів

На сьогоднішній день у Києві перебувають майже 180 тис. школярів, і 138 тис. із них розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн, передає пресслужба КМДА. До навчального року готова 421 комунальна школа. У режимі офлайн зможуть працювати лише школи, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності.

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"Наразі школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тис. осіб, а заяви про очне навчання дітей написали 138 тис. батьків. Кількість місць в укриттях коливається, тому одночасно в очному навчальному процесі можуть брати участь педагоги та школярі кількістю не більшою, ніж місткість укриття", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в КМДА, щоб освітній процес не припинявся під час тривоги, в укриттях облаштовані навчальні класи. Кожен день буде починатися з нагадування про заходи безпеки. Батьки мають змогу змінити формат навчання дитини протягом року.

"Учні шкіл, що не відкриються для очного навчання, можуть за наявності місць перейти до іншого закладу для освіти офлайн. Навчальний рік у Києві розпочнуть майже 3 600 дітей, які вимушено переїхали до столиці", – розповідають у КМДА.

Нагадаємо, Кабмін 27 серпня в рамках підготовки до нового навчального року прийняв рішення перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.