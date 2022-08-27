- Категорія
- Освіта
- Дата публікації
-
Уряд виділить 750 млн на підготовку до навчального року
Кабінет міністрів України 27 серпня в рамках підготовки до нового навчального року прийняв рішення перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.
Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоби забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси", — резюмував Шмигаль.
Він зазначив, що Кабмін прийняв таке рішення з метою надати рівний доступ до освіти дітям, які мешкають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, батьки кожної дитини самостійно приймають рішення щодо форми навчання в школі, виходячи насамперед з питань безпеки. При цьому станом на початок серпня до навчання в режимі офлайн в Україні були готові 30% шкіл. В Києві 75% шкіл готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня.
Війна вносить свої корективи у початок навчального року. У ряді регіонів уроки будуть проходити у дистанційному форматі через загрозу обстрілів.