Уряд виділить 750 млн на підготовку до навчального року

Кабінет міністрів України 27 серпня в рамках підготовки до нового навчального року прийняв рішення перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

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Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоби забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси", — резюмував Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін прийняв таке рішення з метою надати рівний доступ до освіти дітям, які мешкають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби.

Зазначимо, батьки кожної дитини самостійно приймають рішення щодо форми навчання в школі, виходячи насамперед з питань безпеки. При цьому станом на початок серпня до навчання в режимі офлайн в Україні були готові 30% шкіл. В Києві 75% шкіл готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня.

Війна вносить свої корективи у початок навчального року. У ряді регіонів уроки будуть проходити у дистанційному форматі через загрозу обстрілів.