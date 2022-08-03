В Україні 30% шкіл готові до навчання в режимі офлайн — МОН

Батьки кожної дитини самостійно приймають рішення щодо форми навчання в школі, виходячи насамперед з питань безпеки. При цьому станом на початок серпня до навчання в режимі офлайн в Україні готові 30% шкіл.

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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На початку липня було набагато менше відсотків готовності (шкіл до очного навчання — Delo.ua) - в районі 17-18%, на 1 серпня ми можемо констатувати, що 30% вже готові до початку офлайн", - сказав очільник МОН.

В ході підготовки до нового навчального року ДСНС проводить перевірку всіх шкіл на предмет безпечності. Станом на 1 серпня спільно з держорганами та місцевою владою проведено 30 тисяч таких перевірок.

"Хочу наголосити: безпека на першому місці. Батьки будуть обирати: якщо батько або мати вважає, що у дитини є небезпека при відвіданні школи, в цьому контексті діти можуть навчатися за програмою онлайн, або сімейною, або індивідуальним навчанням, або екстернатом, тому ці умови передбачені", — пояснив Шкарлет.

Він зазначив, що школи також можуть розглядати різні варіанти оптимізації навчального процесу, в тому числі позмінне навчання.

Зазначимо, що в Києві 75% шкіл готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня.

Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає. У Київській області також вирішили повернути дітей за парти. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.