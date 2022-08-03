В Украине 30% школ готовы к обучению в режиме оффлайн — Минобразования

Родители каждого ребенка самостоятельно принимают решение о форме обучения в школе, учитывая прежде всего вопрос безопасности. При этом к началу августа к обучению в режиме офлайн в Украине готовы 30% школ.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"В начале июля было гораздо меньше процентов готовности (школ к очной учебе - Delo.ua ) - в районе 17-18%, на 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу офлайн", - сказал глава Минобразования.

В ходе подготовки к новому учебному году ГСЧС проводит проверку всех школ на предмет безопасности. По состоянию на 1 августа совместно с госорганами и местными властями проведено 30 тысяч таких проверок.

"Хочу отметить: безопасность на первом месте. Родители будут выбирать: если отец или мать считает, что у ребенка есть опасность при посещении школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, либо семейной, либо индивидуальной учебой, либо экстернатом, поэтому эти условия предусмотрены", - объяснил Шкарлетт.

Он отметил, что школы также могут рассматривать разные варианты оптимизации учебного процесса, в том числе посменное обучение.

Отметим, что в Киеве 75% школ готовы начать учебный процесс в режиме офлайн с 1 сентября.

Ранее Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в учебных заведениях столицы, где их нет. В Киевской области также решили вернуть детей за парты. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, участвующих в образовательном процессе.