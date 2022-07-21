В Киеве 75% школ готовы к началу нового учебного года в очном режиме, — Минобразования

По состоянию на 21 июля 2022 года 75% школ столицы готовы начать учебный процесс в режиме офлайн с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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При этом подготовка учебных заведений продолжается, так что к началу осени количество учебных заведений, которые готовы вернуть детей за парты, может увеличиться.

"В учебных заведениях обустроят укрытие, а территорию вокруг проверят саперы. Также специалисты подготовят запасы воды, медикаментов и тому подобное ", - отметили в МОН.

В начале нового учебного года во всех киевских школах будут проведены специальные тренировки с детьми и учителями по поводу действий во время воздушной тревоги.

Ранее Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в учебных заведениях столицы, где их нет.

В Киевской области также решили вернуть детей за парты. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, участвующих в образовательном процессе.

Все учебные заведения и территорию рядом с ними проверят саперы, а также там оборудуют укрытия.