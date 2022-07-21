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У Києві 75% шкіл готові до початку нового навчального року у очному режимі, — МОН
Станом на 21 липня 2022 року 75% шкіл столиці України готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня. Про це повідомляє пресслужба Міністерство освіти і науки
При цьому підготовка навчальних закладів триває, тож до початку осені кількість навчальних закладів, що готові повернути дітей за парти, може збільшитися.
"У закладах освіти облаштують укриття, а територію довкола перевірять сапери. Також фахівці підготують запаси води, медикаментів тощо", — зазначили в МОН.
На початку нового навчального року у всіх київських школах будуть проведені спеціальні тренування з дітьми та вчителями щодо дій під час повітряної тривоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає.
У Київській області також вирішили повернути дітей за парти. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.
Усі навчальні заклади та територію поруч із ними перевірять сапери, а також там обладнають укриття.