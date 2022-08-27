Правительство выделит 750 млн на подготовку к учебному году

Кабинет министров Украины 27 августа в рамках подготовки к новому учебному году принял решение перераспределить субвенцию регионам в размере 753 млн грн на приобретение школьных автобусов.

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Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из-за полномасштабного российского вторжения многие учебные заведения были разрушены, а автобусы уничтожены или переданы на нужды военных. Чтобы обеспечить подвоз детей в школы, мы также расширили перечень учебных заведений, для которых возможно закупать автобусы", — резюмировал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин принял такое решение с целью предоставить равный доступ к образованию детям, проживающим далеко от школ на деоккупированных территориях или имеющих особые потребности для получения образования.

Отметим, родители каждого ребенка самостоятельно принимают решения о форме обучения в школе, учитывая вопрос безопасности. При этом по состоянию на начало августа до обучения в режиме офлайн в Украине были готовы 30% школ. В Киеве 75% школ готовы начать учебный процесс в режиме офлайн с 1 сентября.

Война вносит свои коррективы в начало учебного года. В ряде регионов уроки будут проходить в дистанционном формате из-за угрозы обстрелов.