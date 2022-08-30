В Киеве учебный год в режиме офлайн начнут 138 тысяч школьников

На сегодняшний день в Киеве находятся около 180 тыс. школьников, и 138 тыс. из них начнут учебный год в режиме офлайн, передает пресс-служба КГГА. К учебному году готова 421 коммунальная школа. В режиме офлайн смогут работать только школы, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.

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"Сейчас школы, у которых есть укрытие, готовы одновременно принять 145 тыс. человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей. Количество мест в укрытиях колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники количеством не большим", чем емкость укрытия", – говорится в сообщении.

Как уточняют в КГГА, чтобы образовательный процесс не прекращался во время тревоги, в укрытиях обустроены учебные классы. Каждый день будет начинаться с упоминания о мерах безопасности. Родители могут изменить формат обучения ребенка в течение года.

"Ученики школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учебное заведение. Учебный год в Киеве начнут почти 3 600 детей, вынужденно переехавших в столицу", – рассказывают в КГГА.

Напомним, Кабмин 27 августа в рамках подготовки к новому учебному году принял решение перераспределить субвенцию регионам в размере 753 млн грн на приобретение школьных автобусов.