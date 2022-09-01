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Львів запровадив єдину електронну систему для всіх шкіл
1 вересня у Львові запустили онлайн-сервіс (НІТ), який дозволяє батькам слідкувати за успішністю кожного школяра та дає можливість в зручному форматі спілкуватись з адміністрацією школи та вчителями. Про це повідомив мер Андрій Садовий.
На початковому етапі запуску на платформі вже будуть прикріпляти домашнє завдання, є відеочат, де також можна вести навчання онлайн.
Щоб користуватися платформою НІТ, треба зареєструватися — батьки можуть зробити це самостійно або це може зробити школа. Для цього потрібна тільки електронна адреса і пароль.
В НІТ можна створювати чат для класу, де навчається дитина. Система доступна як на ПК так і та них ОС, як Android та iOS.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Перший навчальний день року починаємо з добрих новин для батьків. Львів – перше місто в Україні, яке запроваджує єдину електронну систему для всіх шкіл", — прокоментував мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, з 1 вересня навчання у школах відбуватиметься за змішаними схемами – діти вчитимуться у 2-3 зміни, або тиждень через тиждень, або місяць через місяць. Це пов’язано з кількістю місць у бомбосховищах. Певна кількість шкіл проводитиме навчання виключно онлайн.
Зокрема, в Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі, а в 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно.