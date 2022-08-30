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Як будуть працювати школи і дитсадки цієї осені
Про навчальний процесупід час війни розповіли заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Так, навчання у школах відбувається за змішаними схемами – діти вчитимуться у 2-3 зміни, або тиждень через тиждень, або місяць через місяць. Це пов’язано з кількістю місць у бомбосховищах. Певна кількість шкіл проводитиме навчання виключно онлайн.
Про це передає "ЛБ".
Точні науки викладатимуть очно, бо з ними впоратися школярам дистанційно набагато важче. Також у пріоритеті очного навчання – першокласники та п’ятикласники, яким необхідно познайомитися з вчителем та перейти на програму Нової української школи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“У пріоритеті у нас першокласники, бо це діти, які ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати вчителя, бо це для неї певний етап звикання і певний стрес. У нас в пріоритеті п’яті класи, які переходять на нову програму – Нова українська школа”, – розповіла Фіданян.
Також зазначається, що перших дзвоників у звичайному форматі цього року не буде.
Садочки зможуть відвідувати лише ті діти, чиї батьки можуть підтвердити своє працевлаштування (навіть якщо працюють онлайн або є ФОПами) або службу у ЗСУ.
Нагадаємо, що у Києві навчальний рік у режимі офлайн розпочнуть 138 тисяч школярів.