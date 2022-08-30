Как будут работать школы и детсады этой осенью

Об учебном процессе во время войны рассказали заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский и директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, обучение в школах будет происходить по смешанным схемам – дети будут учиться в 2-3 смены, или неделю через неделю, или месяц через месяц. Это связано с количеством мест в бомбоубежищах. Определенное количество школ будет проводить обучение исключительно онлайн.

Об этом сообщает "ЛБ".

Точные науки будут преподавать очно, потому что с ними справиться школьникам дистанционно гораздо труднее. Также в приоритете очного обучения – первоклассники и пятиклассники, которым необходимо познакомиться с учителем и перейти на программу Новой украинской школы.

“В приоритете у нас первоклассники, потому что это дети, которые никогда не видели учителя, и нам крайне важно показать учителя, потому что это для нее определенный этап привыкания и стресс. У нас в приоритете пятые классы, переходящие на новую программу – Новая украинская школа”, – рассказала Фиданян.

Также отмечается, что первых звонков в обычном формате в этом году не будет.

Садики смогут посещать только те дети, чьи родители могут подтвердить свое трудоустройство (даже если работают онлайн или есть ФОП) или службу в ВСУ.

Напомним, что в Киеве учебный год в режиме офлайн начнут 138 тысяч школьников.