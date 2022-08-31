У Київській області 86% закладів освіти працюватимуть в очному або змішаному форматі

З 1 вересня в Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі, а в 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Він зазначив, що у всіх закладах освіти регіону рішення щодо формату навчання приймалося індивідуально. У першу чергу враховували ситуацію з безпекою.

"В умовах повномасштабної війни відновлення освітнього процесу стало справжнім викликом, як для влади, так і для освітян, учнів та їх батьків. Але разом, у плідній співпраці, ми з цим викликом впоралися", — зазначив.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у Києві перебувають майже 180 тис школярів, і 138 тис із них розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн. До навчального року готова 421 комунальна школа.

Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає. Те ж саме прийняли в Київській області. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.