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У Київській області 86% закладів освіти працюватимуть в очному або змішаному форматі
З 1 вересня в Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі, а в 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Він зазначив, що у всіх закладах освіти регіону рішення щодо формату навчання приймалося індивідуально. У першу чергу враховували ситуацію з безпекою.
"В умовах повномасштабної війни відновлення освітнього процесу стало справжнім викликом, як для влади, так і для освітян, учнів та їх батьків. Але разом, у плідній співпраці, ми з цим викликом впоралися", — зазначив.
Нагадаємо, на сьогоднішній день у Києві перебувають майже 180 тис школярів, і 138 тис із них розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн. До навчального року готова 421 комунальна школа.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає. Те ж саме прийняли в Київській області. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.