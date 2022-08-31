В Киевской области 86% учебных учреждений будут работать в очном или смешанном формате

С 1 сентября в Киевской области 86% учебных учреждений начнут свою работу в очном или смешанном формате, а в 14% образовательных учреждений дети будут учиться исключительно дистанционно. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Он отметил, что во всех учебных учреждений региона решение о формате обучения принималось индивидуально. В первую очередь учитывали ситуацию с безопасностью.

"В условиях полномасштабной войны возобновление образовательного процесса стало настоящим вызовом как для власти, так и для педагогов, учеников и их родителей. Но вместе, в плодотворном сотрудничестве, мы с этим вызовом справились", - отметил.

Напомним, на сегодняшний день в Киеве находятся почти 180 тыс школьников, и 138 тыс из них начнут учебный год в режиме офлайн. К учебному году готова 421 коммунальная школа.

Ранее Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в учебных учреждениях столицы, где их нет. То же самое приняли в Киевской области. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, участвующих в образовательном процессе.