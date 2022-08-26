Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году: цены

Средняя цена стандартного набора канцелярии для школы в этом сезоне составляет 990 гривен. Самые низкие цены на линейки, альбомы для рисования и пластилин – от 9 грн. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ритейлера Rozetka.

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Цена школьного пенала стартует от 19 грн. Набор ручек, тетрадей, карандашей, фломастеров, а также клея стоит от 50 до 70 грн. По данным ритейлера, самый дешевый школьный рюкзак стоит 140 грн.

В 2022 году фиксируется рост спроса на следующие товары для школьников: дневники школьные; линейки; обложки для тетрадей и учебников; пеналы; ручки и фломастеры; тетради; школьные рюкзаки и ранцы; цветные карандаши; пластилин; альбомы для рисования.

Аналитики ритейлера отмечают, что рюкзаки и ранцы продаются в большем количестве, но эти товары популярны не только перед началом учебного сезона и покупают их не только в школу.

"В целом на нынешние продажи школьных товаров повлияло то, что в результате многих школьников сейчас находятся с родителями в других странах. Поскольку некоторые из них пока не планируют возвращаться в украинские школы, то и не готовятся к новому учебному году в Украине, а покупают школьные принадлежности за рубежом", ― рассказал директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Отметим, родители каждого ребенка самостоятельно принимают решения о форме обучения в школе, учитывая прежде всего вопрос безопасности. При этом к началу августа к обучению в режиме офлайн в Украине были готовы 30% школ. В Киеве 75% школ готовы начать учебный процесс в режиме офлайн с 1 сентября.

Война вносит свои коррективы в начало учебного года. В ряде регионов уроки будут проходить в дистанционном формате из-за угрозы обстрелов.