Произведения Булгакова и Гоголя оставят в школьной программе — Минобразования

Школьники продолжат изучать творчество писателей, писавших на русском языке, но творчество которых было связано с Украиной. Так, в программе мировой литературы оставят произведения Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.

"Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, их творчество будет оставаться в учебных программах ", – резюмировал Кононенко.

Например: в школьной программе оставят произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце" и Анатолия Кузнецова "Бабий Яр". Кононенко отметил, что в частности, последнее произведение оставят, потому что оно тесно связано с трагическим событием, которое произошло на территории Украины.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Министерства образования и науки обновила содержание обучающих программ для 6-9 классов и 10-11 классов. Из школьной программы зарубежной литературы уберут произведения многих российских и советских авторов .

Планировалось, что украинские школьники не будут изучать творчество Александра Пушкина, Ивана Крылова, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра Грибоедова.