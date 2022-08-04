Укрытия образовательных учреждений обустроят Wi-Fi: как присоединиться к проекту Минцифры

Минцифры совместно с Минобразования и телеком-компаниями запускают программу, в рамках которой бесплатно предоставят необходимую технику, чтобы обеспечить в укрытиях детсадов, школ, профтехов, колледжей и университетов доступ к интернету.

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Об этом 4 августа в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для того чтобы в укрытии учебного заведения появился Wi-Fi, его представителю необходимо подать соответствующую заявку.

Если провайдер или социально ответственная компания хочет помочь учреждению, нужно также подать заявку.

"Впоследствии создадим дашборд, где в реальном времени можно будет отслеживать количество заявок", - добавили в Минцифре.

Известно, что в рамках проекта уже есть 2500 роутеров и 1000 модемов, которые отправятся в учебные заведения.

Отметим, что родители каждого ребенка самостоятельно принимают решения о форме обучения в школе, исходя в первую очередь по вопросам безопасности. При этом к началу августа к обучению в режиме офлайн в Украине готовы 30% школ. Именно в Киеве 75% школ готовы начать учебный процесс в режиме офлайн с 1 сентября.