Укриття освітніх закладів облаштують Wi-Fi: як долучитися до проєкту Мінцифри

Мінцифри спільно з МОН та телеком-компаніями запускають програму, в рамках якої безоплатно нададуть необхідну техніку, щоб забезпечити в укриттях дитсадків, шкіл, профтехів, коледжів та університетів доступ до інтернету.

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Про це 4 серпня у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Для того, щоб в укритті навчального закладу з'явився Wi-Fi, його представнику необхідно подати відповідну заявку.

Якщо провайдер чи соціально відповідальна компанія хоче допомогти закладу, то потрібно також подати заявку.

"Згодом створимо дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати кількість заявок", — додали в Мінцифри.

Відомо, що в рамках проєкту вже є 2500 роутерів та 1000 модемів, які відправляться до закладів освіти.

Зазначимо, що батьки кожної дитини самостійно приймають рішення щодо форми навчання в школі, виходячи насамперед з питань безпеки. При цьому станом на початок серпня до навчання в режимі офлайн в Україні готові 30% шкіл. Саме в Києві 75% шкіл готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня.