Твори Булгакова і Гоголя залишать у шкільній програмі, — МОН

Школярі продовжать вивчати творчість письменників, які писали російською мовою, але творчість яких була пов’язана з Україною. Так, у програмі зарубіжної літератури залишать твори Миколи Гоголя, Михайла Булгакова, Ільфа та Петрова.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник управління загальної середньої й дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко.

"Якщо говорити концептуально, ухвалено рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах", – резюмував Кононенко.

Для прикладу: в шкільній програмі залишать твір Михайла Булгакова "Собаче серце" та Анатолія Кузнецова "Бабин Яр". Кононенко зазначив, що зокрема, останній твір залишать, тому що він тісно пов’язаними з трагічною подією, яка відбулася на території України.

Раніше повідомлялося, що робоча група Міністерства освіти і науки оновила зміст навчальних програм для 6-9 класів та 10-11 класів. Зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучать твори багатьох російських та радянських авторів.

Планувалося, що українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.