Скільки коштує зібрати дитину до школи в 2022 році: ціни

Середня ціна стандартного набору канцелярії для школи цього сезону становить 990 гривень. Найнижчі ціни на лінійки, альбоми для малювання та пластилін — від 9 грн. Про це свідчать дані онлайн-ритейлера Rozetka.

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Ціна шкільного пеналу стартує від 19 грн. Набір ручок, зошитів, олівців, фломастерів, а також клею коштує від 50 грн до 70 грн. За даними ритейлеру, найдешевший шкільний рюкзак коштує 140 грн.

Цього річ фіксується зростання попиту на такі товари для школярів: щоденники шкільні; лінійки; обкладинки для зошитів та підручників; пенали; ручки та фломастери; зошити; шкільні рюкзаки та ранці; кольорові олівці; пластилін; альбоми для малювання.

Аналітики ритейлеру зазначають, що рюкзаки й ранці продаються у більшій кількості, але ці товари популярні не лише перед початком навчального сезону і купують їх не лише до школи.

"Загалом на цьогорічні продажі шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають із батьками в інших країнах. Оскільки деякі з них поки не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном", ― розповів директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Зазначимо, батьки кожної дитини самостійно приймають рішення щодо форми навчання в школі, виходячи насамперед з питань безпеки. При цьому станом на початок серпня до навчання в режимі офлайн в Україні були готові 30% шкіл. В Києві 75% шкіл готові розпочати навчальний процес в режимі офлайн з 1 вересня.

Війна вносить свої корективи у початок навчального року. У ряді регіонів уроки будуть проходити у дистанційному форматі через загрозу обстрілів.