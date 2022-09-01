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Львов ввел единую электронную систему для всех школ
1 сентября во Львове запустили онлайн-сервис (НІТ), позволяющий родителям следить за успеваемостью каждого школьника и позволяет в удобном формате общаться с администрацией школы и учителями. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
На начальном этапе запуска на платформе уже будут прикреплять домашнее задание, есть видеочат, где можно вести обучение онлайн.
Чтобы пользоваться платформой НІТ, нужно зарегистрироваться — родители могут это сделать самостоятельно или это может сделать школа. Для этого нужен только электронный адрес и пароль.
В НІТ можно создавать чат для класса, где учится ребенок. Система доступна как на ПК так и для них ОС, как Android и iOS.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Первый учебный день года начинаем с хороших новостей для родителей. Львов – первый город в Украине, вводящий единую электронную систему для всех школ", — прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, с 1 сентября обучение в школах будет проходить по смешанным схемам – дети будут учиться в 2-3 смены, или неделю через неделю, или месяц через месяц. Это связано с количеством мест в бомбоубежищах. Определенное количество школ будет проводить обучение исключительно онлайн.
В частности, в Киевской области 86% учебных заведений начнут свою работу в очном или смешанном формате, а в 14% образовательных учреждений дети будут учиться исключительно дистанционно.