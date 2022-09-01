Дітей не беруть в детсады без справки о трудоустройстве родителей. Юристы — это нарушение Конституции

В детсадах отказываются принимать детей, если родители работают неофициально. Юристы и закон на стороне родителей. И как ни странно, некоторые чиновники из отделов образования тоже, но придется обжаловать в суде

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В преддверии 1 сентября многих родителей, решивших отдать ребенка на обучение в детский сад, ожидал "сюрприз": чадо оформляют только при наличии справок об официальном трудоустройстве обоих родителей. К примеру, такая тенденция характерна для Киева.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил о таких ограничениях прямо: даже если в садике достаточно мест в укрытии, дети нетрудоустроенных родителей попасть туда не смогут.

Очевидно, среди родителей такие нововведения вызвали негодование. Чиновники же на местах аргументируют такое решение тем, что если у кого-то из родителей нет справки об официальном трудоустройстве, то они не работают de facto, а потому могут сидеть со своими чадами дома.

"Логика в безопасности детей. Если отец и мама работают, то у них есть возможность ребенка в садик отдать. Даже если они работают дома и им нужно время на работе. Если они не работают и не хотят уделять ребенку время, то мы такое не поддерживаем", – говорил Мондриевский.

Речь идет об оптимизации: мест в укрытиях нередко на всех не хватает, поэтому чем больше детей останется дома, тем лучше. Даже с учетом экономии государственных средств. Вот только чиновников на местах отнюдь не беспокоит, что в условиях войны родители массово потеряли работу и пытаются заработать даже неофициальными способами.

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Министерство образования ни при чем

Следует отметить, что решение о таких ограничениях по детям принимают именно местные власти (исполнительные комитеты), а не министерство образования. Это в беседе с нами подтвердил и генеральный директор школьного директората МОН Олег Ересько.

"Здесь детские сады подчиняются местным властям, которые и принимают такое решение. Министерство образования к этому не имеет никакого отношения. Очевидно, в таких действиях может прослеживаться нарушение закона", – говорит чиновник.

И действительно, если зайти на сайт МОН о приеме детей в детские сады, можно увидеть, что в перечне необходимых для этого документов никакой справки о трудоустройстве матери или папы не требуется. Для приема в заведение дошкольного образования общего развития нужно предоставить только следующее:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

свидетельство о рождении.

"Министерство образования на этот процесс не влияет. Оно может в данном случае только выдавать рекомендации. В сфере компетенции МОН школьная программа, но не установление правил приема детей в учреждения дошкольного образования", - добавляет другой чиновник в МОН.

Закон на стороне родителей

В комментарии delo.ua управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что в таких случаях явно речь идет о нарушении норм Конституции, поскольку право на образование гарантировано законом.

"Любые требования по таким справкам – незаконны. Это – превышение местными властями полномочий. К сожалению, чиновники не несут ответственности за такие решения. Я считаю, что на это должны реагировать правоохранители. Дискриминация у нас запрещена", – говорит Кравец.

По его мнению, таких чиновников следует не только увольнять с должностей, но и привлекать к уголовной ответственности, запретив занимать должности в органах местной власти в течение 50 лет.

Мнение Кравца подтверждает и юрист, эксперт по конституционному праву Александр Марусяк. "В законе о таких ограничениях ничего нет. Родители после таких отказов могут судиться. Это прямое нарушение Конституции, где написано, что каждый имеет право на образование, а полное общее среднее образование обязательно".

Как акцентирует эксперт, государственные органы здесь ставить преграды не могут, если со здоровьем ребенка и прививками все в порядке. И официальное трудоустройство родителей в этом случае вообще не имеет значения.

Примечательно, что в комментарии нам руководитель управления образования и науки одного из горсоветов в условиях анонимности признался, что решение противоречивое.

"К сожалению, управление образования вынуждено выполнять решение исполнительного комитета. Его принимают исключительно городские власти, которые и финансируют эти учреждения. У нас были такие случаи, когда прокуратура оспаривала решение исполнительного комитета как дискриминационное. И на этот раз я предупреждал комитет, что его решение не совершенно чистое", – рассказывает он.

Поэтому, как советуют юристы, у родителей действительно есть все законные основания такие решения об отказе брать в детсады детей обжаловать. И решить проблему через суд у них есть все шансы.