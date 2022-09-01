Дітей не беруть до дитсадочків без довідки про працевлаштування батьків. Юристи — це порушення Конституції

В дитсадках по регіонах відмовляються приймати дітей, якщо батьки працюють неофіційно. Юристи і закон на боці батьків. І як не дивно, деякі чиновники з відділів освіти – теж, але батькам такі заборони доведеться оскаржувати в суді.

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Напередодні 1 вересня багатьох батьків, що вирішили віддати дитину на навчання до дитячого садка, очікував "сюрприз": дитину оформлюють тільки за наявності довідки про офіційне працевлаштування обох батьків. Наприклад, така тенденція характерна для Києва.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський заявив про такі обмеження прямо: навіть якщо у садочку достатньо місць в укритті, діти батьків, що не працевлаштовані, потрапити туди не зможуть.

Очевидно, серед батьків такі нововведення викликали обурення. Чиновники ж на місцях аргументують таке рішення тим, що якщо у когось із батьків немає довідки про офіційне працевлаштування, то вони не працюють de facto, а відтак мають змогу сидіти зі своїми чадами вдома.

"Логіка в безпеці дітей. Якщо батько і мама працюють, то вони мають можливість дитину в садочок віддати. Навіть якщо вони працюють вдома і їм потрібен час на роботі. Якщо вони не працюють і не хочуть приділяти дитині час, то ми таке не підтримуємо", – говорив Мондриївський.

Йдеться про "оптимізацію": місць у сховищах нерідко на всіх не вистачає, тому чим більше дітей лишиться вдома, тим краще. Навіть з огляду на економію державних коштів. Ось тільки чиновників на місцях аж ніяк не хвилює, що в умовах війни батьки масово втратили роботу і намагаються заробити навіть неофіційними способами.

З початку повномасштабної російської агресії в Україні втрачено близько 4,8 млн робочих місць, свідчать дані Міжнародної організації праці. А у разі подальшої військової ескалації втрати робочих місць досягнуть 7 млн осіб

Міністерство освіти ні до чого

Варто зазначити, що рішення про такі обмеження по дітях приймає саме місцева влада (виконавчі комітети), а не міністерство освіти. Це у бесіді з нами зайве підтвердив і генеральний директор шкільного директорату МОН Олег Єресько.

"Тут дитячі садки підпорядковуються місцевій владі, яка і приймає таке рішення. Міністерство освіти до цього не має жодного стосунку. Очевидно, в таких діях може прослідковуватись порушення закону", – говорить чиновник.

І дійсно, якщо зайти на сайт МОН щодо прийому дітей до дитячих садків, можна побачити, що в переліку необхідних для цього документів жодної довідки про працевлаштування матері чи тата не вимагається. Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку треба надати лише наступне:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

"Міністерство освіти на цей процес не впливає. Воно може у даному випадку тільки видавати рекомендації. В сфері компетенції МОН шкільна програма, але не встановлення правил щодо прийому дітей до закладів дошкільної освіти", – додає інший чиновник у МОН.

Закон на боці батьків

У коментарі delo.ua керуючий партнер юридичної компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець наголошує, що в таких випадках явно йдеться про порушення норм Конституції, бо право на освіту гарантоване законом.

"Будь-які вимоги щодо таких довідок – незаконні. Це – перевищення місцевою владою повноважень. На жаль, чиновники не несуть відповідальності за такі рішення. Я вважаю, що на це мають реагувати правоохоронці. Дискримінація у нас заборонена", – говорить Кравець.

На його думку, таких чиновників належить не тільки звільняти з посад, а й притягати до кримінальної відповідальності, заборонивши обіймати посади в органах місцевої влади протягом 50 років.

Думку Кравця підтверджує і юрист, експерт з конституційного права Олександр Марусяк. "В законі про такі обмеження нічого немає. Батьки опісля таких відмов можуть судитися. Це опосередковане порушення Конституції, де написано, що кожен має право на освіту, а повна загальна середня освіта є обов’язковою".

Як акцентує експерт, державні органи тут ставити перепон не можуть, якщо зі здоров'ям дитини і щепленнями все в порядку. І офіційне працевлаштування батьків у цьому разі – взагалі не має значення.

Примітно, що у коментарі нам керівник управління освіти і науки однієї з міськрад на умовах анонімності зізнався, що рішення суперечливе.

"На жаль, управління освіти вимушене виконувати рішення виконавчого комітету. Його приймає виключно міська влада, яка і фінансує ці заклади. У нас були такі випадки, коли прокуратура оскаржувала рішення виконавчого комітету як дискримінаційне. І цього разу я попереджав комітет, що його рішення не цілком чисте", – розповідає він.

Тому, як радять юристи, у батьків дійсно є усі законні підстави такі рішення про відмову брати до дитсадків дітей оскаржувати. І вирішити проблему через суд у них є всі шанси.