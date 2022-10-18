Що робити школам при повітряній тривозі до початку навчання: влада Києва розробила алгоритм

Департамент освіти і науки Київміськадміністрації розробив алгоритм дій для учасників освітнього процесу на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

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Як ідеться у її повідомленні, при оголошенні сигналу "Повітряна тривога!" перед початком освітнього процесу працівники закладів освіти, діти/учні, які під час оголошення сигналу перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття.

У разі оголошення сигналу тривоги під час прийому/приходу дітей/учнів до закладу освіти, вони разом з працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами мають терміново перейти в укриття закладу освіти.

Під час повітряної тривоги, після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття, діти/учні до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу "Відбій повітряної тривоги!".

Після надходження сигналу про відбій тривоги заклади загальної середньої та позашкільної освіти продовжуватимуть освітній процес у цей день в дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою тривоги.

Рішення щодо організації освітнього процесу та його режиму має прийняти адміністрація закладу, після чого оперативно проінформувати про це працівників, учнів та батьків.

Заклади ж дошкільної освіти мають поновити роботу не пізніше, ніж через годину. Відповідне рішення також має прийняти адміністрація відповідного закладу, проінформувавши про це працівників та батьків.

При цьому передбачено, що якщо ж дитина/учень перебуває в укритті закладу освіти під час сигналу повітряної тривоги, батьки зможуть її забрати лише після відбою тривоги.