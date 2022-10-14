Всі навчальні заклади Київщини продовжать працювати дистанційно до 21 жовтня

Через загрозу ракетних обстрілів школи та садочки Київської області до 21 жовтня працюватимуть дистанційно.

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Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Наступного тижня, із 17 до 21 жовтня, заклади освіти Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі. Таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області 13 жовтня 2022 року. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

В Київській ОВА наголосили, що мова йде про всі освітні заклади будь-яких форм власності — загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Про зміни в навчальному процесі буде поінформовано додатково.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!", - наголосили в Київській ОВА.

В свою чергу в Київській міській державній адміністрації повідомили, що заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання

"Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки.

Зазначимо, через масовані ракетні атаки країни-агресора РФ, у столичних школах та дошкільних закладах дистанційне навчання було впроваджено до 14 жовтня.