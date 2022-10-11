У Києві дистанційне навчання продовжили мінімум до 14 жовтня

У столичних школах та дошкільних закладах дистанційне навчання впроваджено до 14 жовтня, повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Учора було ухвалено рішення про переведення шкіл та дошкільних навчальних закладів на онлайн-навчання. Учні шкіл до кінця тижня навчаються онлайн, дитячі садки закриті", - розповів Поворозник під час брифінгу у вівторок.

Крім того, центри надання адміністративних послуг відкриватимуться через 30 хвилин після скасування повітряної тривоги, додав він.

Разом з тим на сайті КМДА повідомляють, що рекомендації щодо дистанційного навчання прийнято задля безпеки учасників процесу і стосується не лише закладів дошкільної, загальної середньої, а й позашкільної,професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

"Звертаємо увагу, що на час дистанційного навчання укриття, розташовані у закладах освіти, будуть відкриті для всіх мешканців під час повітряної тривоги", – додали в КМДА.

Нагадуємо, 10 жовтня, Київ та низка українських міст зазнала масованого ракетного обстрілу РФ. У Києві понад 70 об'єктів пошкоджені внаслідок обстрілів, серед яких, у тому числі, 6 закладів освіти.