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В Киеве дистанционное обучение продлили минимум до 14 октября
В столичных школах и дошкольных учреждениях дистанционное обучение внедрено до 14 октября, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.
"Вчера было принято решение о переводе школ и дошкольных учебных заведений на онлайн-обучение. Ученики школ до конца недели учатся онлайн, детские сады закрыты", – рассказал Поворозник во время брифинга во вторник.
Кроме того, центры предоставления административных услуг будут открываться через 30 минут после отмены воздушной тревоги, добавил он.
Вместе с тем на сайте КГГА сообщают, что рекомендации по дистанционному обучению приняты для безопасности участников процесса и касается не только заведений дошкольного, общего среднего, но и внешкольного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обращаем внимание, что на время дистанционного обучения укрытия, расположенные в учебных заведениях, будут открыты для всех жителей во время воздушной тревоги", – добавили в КГГА.
Напомним, 10 октября, Киев и ряд украинских городов подверглись массированному ракетному обстрелу РФ. В Киеве более 70 объектов повреждены в результате обстрелов, среди которых, в том числе, 6 учебных заведений.