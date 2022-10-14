Все учебные заведения Киева и области продолжат работать дистанционно до 21 октября

Из-за угрозы ракетных обстрелов школы и садики Киевской области будут до 21 октября работать дистанционно.

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Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"На следующей неделе, с 17 по 21 октября, учебные заведения Киевской области продолжат работать в дистанционном режиме. Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области 13 октября 2022 года. Оно обусловлено усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации", - указывается в сообщении.

В Киевской ОВА подчеркнули, что речь идет о всех образовательных учреждениях любых форм собственности — общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования.

Об изменениях в учебном процессе будет проинформировано дополнительно.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Берегите себя и близких!" - отметили в Киевской ОВА.

В свою очередь в Киевской городской государственной администрации сообщили, что учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн, и офлайн формы обучения

"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, возобновить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что учебные заведения будут работать оффлайн, а вот отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанции – будут решать родители.

Отметим, из-за массированных ракетных атак страны-агрессора РФ, в столичных школах и дошкольных учреждениях дистанционное обучение было внедрено до 14 октября.