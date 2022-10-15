Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет

Армия страны агрессора РФ атаковала ночью Запорожье дронами-камикадзе, а к утру выпустила по городу 10 ракет С-300. Пострадали объекты инфраструктуры, возникли пожары.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью четыре авиаудара дронами, к утру еще 10 ракет С-300. Враг продолжает системный террор нашей области", - отметил он.

В результате атаки БПЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями.

Также утром оккупанты выпустили 10 ракет по областному центру. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.

По словам главы области, информация о пострадавших уточняется.

"Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу", - подчеркнул Старух.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.

Так, 14 октября по Запорожью снова был нанесен ракетный удар со стороны армии страны-агрессора РФ. В результате обстрела пострадали объекты инфраструктуры.

А 12 октября по Запорожью и пригородах врагом было выпущено около семи ракет С-300 .