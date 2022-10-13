Оккупанты обстреляли Орехов: разрушены жилые дома, есть жертвы

13 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла город Орехов Запорожской области. Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Уже в очередной раз мишенью врага становится город Орехов. Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне", - отметил он.

По его словам, враг унес жизни жительницы с.ела Преображенка, что рядом.

"К тому же есть 9 раненых из Орехова и 1 из Преображенки, еще 3 - в Степногорске", - отметил глава области.

Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь.

"Мы все отстроим, как только выбьем врага с нашей земли, но главное - сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности - выезжайте на безопасные территории", - подчеркнул Старух.

Напомним, ночью 29 сентября военные Российской Федерации нанесли удары по частным домам в Орехове. В результате обстрела возникли пожары общей площадью десятки квадратных метров.