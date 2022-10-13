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Оккупанты обстреляли Орехов: разрушены жилые дома, есть жертвы
13 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла город Орехов Запорожской области. Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Уже в очередной раз мишенью врага становится город Орехов. Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне", - отметил он.
По его словам, враг унес жизни жительницы с.ела Преображенка, что рядом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"К тому же есть 9 раненых из Орехова и 1 из Преображенки, еще 3 - в Степногорске", - отметил глава области.
Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь.
"Мы все отстроим, как только выбьем врага с нашей земли, но главное - сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности - выезжайте на безопасные территории", - подчеркнул Старух.
Напомним, ночью 29 сентября военные Российской Федерации нанесли удары по частным домам в Орехове. В результате обстрела возникли пожары общей площадью десятки квадратных метров.