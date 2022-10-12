- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Ночью 12 октября армия страны-агрессора РФ снова нанесла ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", - отметил он.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате обстрелов в жилых домах вылетели окна и двери.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, пострадавших нет.
Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.
Так, 11 октября 2 вражеские ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.
А ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.
В ночь на 9 октября российские военные также обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.
А 7 октября из-за ракетного удара в Запорожье погибли 18 человек.