Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Ночью 12 октября армия страны-агрессора РФ снова нанесла ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", - отметил он.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате обстрелов в жилых домах вылетели окна и двери.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.

Так, 11 октября 2 вражеские ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.

А ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.

В ночь на 9 октября российские военные также обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.

А 7 октября из-за ракетного удара в Запорожье погибли 18 человек.