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Происшествия
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Оккупанты обстреляли ракетами Киевскую область, есть прилеты (ВИДЕО)

Оккупанты обстреляли ракетами Киевскую область, есть прилеты (ВИДЕО)

В Киевской области в одной из громад есть прилеты, в результате обстрелов есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевщина. В одной из общин области – прилеты. Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что есть вероятность повторных обстрелов.

Кроме того, он добавил, что в области применяются ограничения электроэнергии.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов показал работу ПВО в регионе и сообщил, что в результате обстрелов и попаданий оккупантов есть поврежденные здания и пострадавшие.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в ХарьковеЗапорожье и Черкасской области .