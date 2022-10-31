Оккупанты обстреляли ракетами Киевскую область, есть прилеты (ВИДЕО)

В Киевской области в одной из громад есть прилеты, в результате обстрелов есть пострадавшие.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевщина. В одной из общин области – прилеты. Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что есть вероятность повторных обстрелов.

Кроме того, он добавил, что в области применяются ограничения электроэнергии.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов показал работу ПВО в регионе и сообщил, что в результате обстрелов и попаданий оккупантов есть поврежденные здания и пострадавшие.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье и Черкасской области .