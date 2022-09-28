Как «АТБ» поддерживает украинское общество: важнейшие социальные проекты лидера отечественного ритейла

Многолетний лидер отечественной отрасли ритейла «АТБ» уже более четверти века обеспечивает миллионы граждан свежими продуктами и качественными товарами первой потребности по взвешенным ценам. Компания, сознательно строящая патриотический и социально ответственный бизнес, сделала поддержку украинского общества неотъемлемой частью корпоративной стратегии развития.

Мирное время

В довоенные и доковидные времена «АТБ» уделял большое внимание благотворительности, системной и всесторонней помощи тем, кто в этом больше нуждается, а в 2017-м даже был создан собственный Всеукраинский благотворительный фонд. Именно этот Фонд выступил инициатором масштабного благотворительного проекта «Дерево жизни», цель которого собирать средства, чтобы приобрести оборудование для медицинских детских учреждений. Было собрано более 1 млн. грн.

Другой важной инициативой Всеукраинского благотворительного фонда АТБ стал проект «БлагоДій», собиравший средства на целевую поддержку детских отделений в украинских больницах. Неравнодушные клиенты крупнейшей торговой сети страны передали фонду более 3 млн. грн.

Среди знаковых проектов АТБ довоенных суток можно назвать беспрецедентную по масштабу, привлечению звезд и общественности, а также по социальному влиянию акцию «Меня это касается. А тебя?». К проекту привлекли Благотворительный фонд «Таблеточки». Акцию проводили два сезона в почти 1,5 тыс. супермаркетах АТБ в 24 областях. В рамках проекта собирались средства на медикаменты, а также закупку современного медицинского оборудования для онкологических клиник и медцентров страны. В первый сезон (осенью 2020 года) собрали более 10 млн грн на целевую помощь онкобольным детям. В следующем году сумма выросла почти в три раза — всего за четыре недели на помощь онкобольным детям собрали 30 млн грн.

Среди знаковых проектов АТБ довоенных суток можно назвать беспрецедентную по масштабу, привлечению звезд и общественности, а также по социальному влиянию акцию «Меня это касается. А тебя?»

Этот благотворительный проект стал рекордным по количеству привлеченных звезд. Активное участие в его реализации приняли Олег Винник, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Эктор Хименес-Браво, Оля Полякова, Анна Буткевич, Злата Огневич. Причем все звезды подключились к проекту без гонораров или райдеров. Благотворительную акцию АТБ поддержали и 28 известных на весь мир украинских спортсменов, среди которых чемпион-супертяж Александр Усик и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина.

В АТБ надеются, что после победы Украины стартует новый сезон этого социально-важного проекта, ведь проблема онкологических заболеваний среди детей осталась. Каждый день в среднем три украинских семьи узнают, что у их ребенка рак.

Испытание пандемией

Пандемия коронавируса стала подлинным краштестом для отечественной отрасли розничной торговли. Но там, где большинство видело только трудности, АТБ нашла возможность трансформации всего розничного рынка в Украине и создания нового формата поддержки общества. Компания внесла весомый вклад в борьбу с пандемией. В общей сложности на противодействие пандемии и борьбу с ее последствиями, в том числе и экономическими, компания направила более 110 млн грн.

АТБ закупил и передал клиникам многих регионов Украины сотню новых кислородных концентраторов Promedica OX-10 стоимостью более 3,5 млн грн и другое современное оборудование, которое и сейчас помогает медикам спасать человеческие жизни.

Кроме того, корпорация первой отозвалась на призыв Офиса президента, закупила и передала областным больницам (в частности, Львовщины, Полтавщины, Франковщины и другим) 12 французских диагностических систем CFX96. Они необходимы для оперативного проведения тестов на Covid-19. Каждый из таких аппаратов может исследовать примерно 400 образцов в сутки, что экономит время врачам и их пациентам в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции. Бюджет этого благотворительного проекта составил около 10 млн грн.

В то же время, АТБ в сотрудничестве с Министерством социальной политики провел масштабную кампанию по поддержке самых незащищенных украинцев во время пандемии. Менее чем за месяц почти 580 тыс. украинских семей получили от лидера отечественного ритейла бесплатные наборы продуктов (крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и т.д.) и товары первой потребности. Это была благотворительная акция национального масштаба, бюджет которой составил 100 млн. грн.

АТБ в сотрудничестве с Министерством социальной политики провел масштабную кампанию по поддержке самых незащищенных украинцев во время пандемии. Менее чем за месяц почти 580 тыс. украинских семей получили от лидера отечественного ритейла бесплатные наборы продуктов

Чтобы во время карантина минимизировать социальные контакты и помочь гражданам бесперебойно получать свежие продукты, компания пошла на смелый шаг и открыла продуктовый интернет-магазин полного цикла. Этот новый для украинского ритейла сервис позволил многим миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни.

Ассортимент онлайн-магазина уже полностью соответствует тому, что мы можем найти на полках обычного супермаркета АТБ — а это более 3,5 тыс. наименований.

Онлайн-магазин АТБ помог преодолеть определенные страхи покупателей перед таким форматом платежей, понять, что это абсолютно безопасно.

Помощь во время войны

С началом полномасштабного вторжения вражеской армии АТБ стал форпостом продовольственной безопасности Украины. Чтобы бесперебойно снабжать свежими продуктами миллионы людей, компания перешла на особый режим работы. Она сфокусировалась на создании новых рабочих мест и стабильной уплате налогов в бюджеты всех уровней. Также лидер ритейла оказывает поддержку нашим защитникам и населению – общая сумма гуманитарной помощи уже превысила 200 млн. грн. Эти средства идут на помощь не только ВСУ, но и мирным жителям в зонах боевых действий, пострадавшим от ракетных ударов медицинским учреждениям.

Лидер ритейла оказывает поддержку нашим защитникам и населению – общая сумма гуманитарной помощи уже превысила 200 млн. грн

Для помощи пострадавшим от боевых действий детям, компания запустила масштабный благотворительный проект с технологией дополненной реальности «Брайты». Его цель — сбор средств для создания первого Всеукраинского реабилитационного центра «Несокрушимые», где будут проходить лечение и реабилитацию дети с тяжелыми огнестрельными, осколочными и взрывными ранениями. АТБ реализует проект вместе с NTI Loyalty и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В течение всего одного месяца со старта проекта собрали 20 млн грн. Три из них пойдут на реконструкцию помещений львовской больницы святого Николая, а остальные 17 млн ​​грн – на закупку современного медицинского оборудования.

Среди проектов, которые компания планирует продолжить в ближайшем будущем, «Брайты» на одном из первых мест, ведь даже если боевые действия прекратятся сегодня, разминирование страны продлится много лет. Помимо основных целей мобильное приложение «Брайты» помогает детям снизить уровень стресса от войны и запомнить основные правила безопасности при обнаружении брошенных боеприпасов и других взрывоопасных предметов.