Як АТБ підтримує українське суспільство: найважливіші соціальні проєкти лідера вітчизняного ритейлу

Багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу АТБ вже понад чверть століття забезпечує мільйони громадян свіжими продуктами та якісними товарами першої потреби за зваженими цінами. Компанія, яка свідомо будує патріотичний та соціально відповідальний бізнес, зробила підтримку українського суспільства невід'ємною частиною корпоративної стратегії розвитку.

Мирні часи

У довоєнні та доковідні часи АТБ приділяв чималу увагу благодійності для системної та всебічної допомоги тим, хто цього найбільше потребує, навіть у 2017-му створив власний Всеукраїнський благодійний фонд. Саме цей Фонд виступив ініціатором масштабного благодійного проєкту «Дерево життя», мета якого — збирання коштів, щоб придбати обладнання для медичних дитячих установ. Тоді зібрали понад 1 млн грн.

Іншою важливою ініціативою Всеукраїнського благодійного фонду АТБ став проєкт «БлагоДій», який збирав кошти на цільову підтримку дитячих відділень в українських лікарнях. Небайдужі клієнти найбільшої торговельної мережі країни передали фонду понад 3 млн грн.

Серед знакових проєктів АТБ довоєнної доби також можна назвати безпрецедентну за масштабом, залученням зірок і громадськості, а також за соціальним впливом акцію «Мене це стосується. А тебе?». До проєкту залучили Благодійний фонд «Таблеточки». Акцію проводили два сезони у майже 1,5 тис. супермаркетах АТБ у 24 областях. У межах проєкту збирали кошти на медикаменти, а також закупівлю сучасного медичного обладнання для онкологічних клінік і медцентрів країни. Протягом першого сезону (восени 2020 року) зібрали понад 10 млн грн на цільову допомогу онкохворим дітям. Наступного року сума зросла майже втричі — лише за чотири тижні на допомогу онкохворим дітям зібрали аж 30 млн грн.

Серед знакових проєктів АТБ довоєнної доби також можна назвати безпрецедентну за масштабом, залученням зірок і громадськості, а також за соціальним впливом акцію «Мене це стосується. А тебе?».

Цей благодійний проєкт став рекордним за кількістю залучених зірок. Активну участь у його реалізації взяли Олег Винник, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Ектор Хіменес-Браво, Оля Полякова, Ганна Буткевич, Злата Огнєвіч тощо. Причому всі зірки долучилися до проєкту без гонорарів чи райдерів. Благодійну акцію АТБ підтримали і 28 відомих на весь світ українських спортсменів, серед яких чемпіон-супертяж Олександр Усик та перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна.

В АТБ сподіваються, що після перемоги України стартує новий сезон цього соціально важливого проєкту, адже проблема онкологічних захворювань серед дітей залишилася. Щодня у середньому три українські родини дізнаються, що у їхньої дитини рак.

Випробовування пандемією

Пандемія коронавірусу стала справжнім краштестом для вітчизняної галузі роздрібної торгівлі. Але там, де більшість бачила лише труднощі, АТБ віднайшов можливість для трансформації всього роздрібного ринку в Україні та створення нового формату підтримки суспільства. Компанія зробила вагомий внесок у боротьбу із пандемією. Загалом на протидію пандемії та боротьбу з її наслідками, зокрема й економічними, компанія спрямувала понад 110 млн грн.

АТБ закупив і передав клінікам багатьох регіонів України сотню нових кисневих концентраторів Promedica OX-10 вартістю більш ніж 3,5 млн грн та інше сучасне обладнання, яке й зараз допомагає медикам рятувати людські життя.

Окрім того, корпорація першою відгукнулася на заклик Офісу президента, закупила та передала обласним лікарням (зокрема Львівщини, Полтавщини, Франківщини) 12 французьких діагностичних систем CFX96. Вони потрібні для оперативного проведення тестів на Covid-19. Кожен із таких апаратів може досліджувати приблизно 400 зразків на добу, а це економить час лікарям та їхнім пацієнтам в умовах швидкого поширення коронавірусної інфекції. Бюджет цього благодійного проєкту становив майже 10 млн грн.

Водночас АТБ у співпраці з Міністерством соціальної політики провів масштабну кампанію з підтримки найбільш незахищених українців під час пандемії. Менш ніж за місяць майже 580 тис. українських родин отримали від лідера вітчизняного ритейлу безкоштовні набори продуктів (крупи, макарони, цукор, сіль, олію, лимони, печиво, чай тощо) та товари першої потреби. Це була благодійна акція національного масштабу, бюджет якої становив 100 млн грн.

АТБ у співпраці з Міністерством соціальної політики провів масштабну кампанію з підтримки найбільш незахищених українців під час пандемії. Менш ніж за місяць майже 580 тис. українських родин отримали від лідера вітчизняного ритейлу безкоштовні набори продуктів

Щоб під час карантину мінімізувати соціальні контакти та допомогти громадянам безперебійно отримувати свіжі продукти, компанія пішла на сміливий крок і відкрила продуктовий інтернет-магазин повного циклу. Цей новий для українського ритейлу сервіс дозволив багатьом мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя.

Асортимент онлайн-магазину вже повністю відповідає тому, що ми можемо знайти на полицях звичайного супермаркету АТБ, а це понад 3,5 тис. найменувань.

Онлайн-магазин «АТБ» допоміг подолати певні страхи покупців перед таким форматом платежів, зрозуміти, що це абсолютно безпечно.

Допомога під час війни

З початком повномасштабного вторгнення ворожої армії АТБ став форпостом продовольчої безпеки України. Щоб безперебійно забезпечувати свіжими продуктами мільйони людей, компанія перейшла на особливий режим роботи. Вона сфокусувалася на створенні нових робочих місць та стабільній виплаті податків у бюджети всіх рівнів. Також лідер ритейлу надає підтримку нашим захисникам та населенню — загальна сума гуманітарної допомоги вже перевищила 200 млн грн. Ці кошти йдуть на допомогу не тільки ЗСУ, а й мирним жителям у зонах бойових дій, постраждалим від ракетних ударів медичним установам тощо.

Лідер ритейлу надає підтримку нашим захисникам та населенню — загальна сума гуманітарної допомоги вже перевищила 200 млн грн

Для допомоги постраждалим від бойових дій дітям компанія запустила масштабний благодійний проєкт з технологією доповненої реальності «Брайти». Його мета — збирання коштів для створення першого Всеукраїнського реабілітаційного центру «Незламні», де будуть проходити лікування та реабілітацію діти із тяжкими вогнепальними, осколковими та вибуховими поранення. АТБ реалізує проєкт разом із NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Протягом лише одного місяця зі старту проєкту зібрали 20 млн грн. Три з них підуть на реконструкцію приміщень львівської лікарні святого Миколая, а решта 17 млн грн — на закупівлю сучасного медичного обладнання.

Серед проєктів, які компанія планує продовжити у найближчому майбутньому, «Брайти» на одному з перших місць, адже навіть якщо бойові дії припиняться сьогодні, розмінування країни триватиме багато років. Окрім основної мети мобільний застосунок «Брайти» допомагає дітям знизити рівень стресу від війни і запам'ятати основні правила безпеки під час виявлення кинутих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.