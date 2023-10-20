"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении беспересадочных поездов в Вену

"Укрзализныця" предупреждает пассажиров, что в связи с незапланированными путевыми работами на железной дороге между Будапештом и Веной, маршрут беспересадочных вагонов №431 и №432 Киев - Вена - Киев, а также №430 Вена - Чоп - Вена будет ограничен в течение определенного периода.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно сообщению, изменения в движении будут действовать с 27 октября по 17 ноября для вагонов №431 и №432 и с 26 октября по 16 ноября для вагона №430. В этот период вагоны не будут курсировать между Будапештом и Веной.

Для пассажиров, уже купивших билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала следующий порядок доезда:

По направлению к Вене

По прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра пассажиры должны воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда на станцию Будапешт-Келенфельд. Со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы на станцию Татабанья, предназначенные для пересадки на поезда в Вену.

В УЗ добавили, что проезд в автобусе и поезде будет бесплатным при наличии билетов в Вену.

В направлении из Вены:

Чтобы выехать из Вены, пассажирам необходимо сесть на один из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42).

Этими поездами можно добраться до станции Татабанья в Венгрии, где будут ждать автобусы, которые отвезут до станции Будапешт-Келенфельд. На метро нужно добраться на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 отправятся беспересадочные вагоны в Киев.

Украинский перевозчик отмечает, что пассажиры с билетами на вагон №430 Вена – Чоп могут бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп – Захонь и Захонь – Будапешт, и далее следовать инструкции выше.

Продолжительность поездки автобусом (Татабанья – Будапешт – Келенфельд) составляет 1 час, а метрополитеном – 20 минут.

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. По данному маршруту поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская.