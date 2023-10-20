"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі безпересадкових поїздів до Відня

"Укрзалізниця" попереджає пасажирів, що у зв'язку з незапланованими колійними роботами на залізниці між Будапештом та Віднем, маршрут безпересадкових вагонів №431 та №432 Київ - Відень - Київ, а також №430 Відень - Чоп - Відень буде обмежений протягом певного періоду.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з повідомленням, зміни в русі діятимуть з 27 жовтня до 17 листопада для вагонів №431 та №432 та з 26 жовтня до 16 листопада для вагону №430. Під час цього періоду вагони не будуть курсувати між Будапештом та Віднем.

Для пасажирів, які вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала наступний порядок доїзду:

У напрямку до Відня

Після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку пасажири повинні скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд. Зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які призначені для пересадки на поїзди до Відня.

В УЗ додали, що проїзд у автобусі та поїзді буде безкоштовною при наявності квитків до Відня.

У напрямку з Відня:

Щоб виїхати з Відня, пасажирам необхідно сісти на один з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).

Цими поїздами можна дістатися до станції Татабанья в Угорщині, де вже чекатимуть автобуси, які відвезуть до станції Будапешт-Келенфельд. На метро потрібно добратися на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.

Український перевізник зазначає, що пасажири з квитками на вагон №430 Відень - Чоп можуть безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп - Захонь та Захонь - Будапешт, і далі слідувати інструкцією вище.

Тривалість поїздки автобусом (Татабанья – Будапешт - Келенфельд) становить 1 годину, а метрополітеном - 20 хвилин.

Нагадаємо, 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Данним маршрутом потяги не курсували 18 років. Маршрут організовано через станцію Рава-Руська.