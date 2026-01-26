Знакова подія для машинобудівної галузі: на Закарпатті сформовано внутрішній цикл виробництва вітряків

На тлі кризових викликів в енергетичному секторі Україна дедалі активніше розвиває власні промислові рішення. Вітроенергетика у цьому процесі стає не лише елементом “зеленої” трансформації, а й практичним інструментом посилення енергосистеми та зменшення залежності від імпорту. Важливим кроком у цьому напрямку стало те, що вперше в Україні лопать для вітротурбіни отримала національне маркування "Зроблено в Україні". Виріб виготовлено на Закарпатті підприємством "Френдлі Вінд Технолоджі" – єдиним національним виробником вітротурбін мультимегаватного класу.

Подія відбулася під час візиту заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на підприємство та в межах державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Символічне маркування “Зроблено в Україні” на готовий виріб високопосадовець наклеїв разом із Владиславом Єременком, генеральним директором Управляючої компанії "Вітряні парки України", яка реалізує на Закарпатті проєкти з будівництва ВЕС з українськими вітротурбінами "Френдлі Вінд Технолоджі", і працівниками підприємства.

"Ця подія зафіксувала, що Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання. Це крок до енергетичної незалежності в майбутньому", – зауважив Віктор Микита.

Лопать довжиною 75 метрів і вагою 25 тонн уже зійшла з конвеєра та готова до монтажу. Відповідні вироби призначені для вітротурбін потужністю 5,2 МВт, які використовуються в проєктах будівництва вітрових електростанцій у Закарпатській області.

Як зазначив генеральний директор Управляючої компанії "Вітряні парки України" Владислав Єременко, запуск власного виробництва лопатей означає зниження залежності від імпорту та логістичних ризиків.

"Наші українські лопаті з маркуванням “Зроблено в Україні” – символ того, що складні промислові рішення можуть і повинні народжуватися тут, на Закарпатті, в Україні. Коли лопать довжиною 75 метрів виготовляється всередині країни, це гарантує більш прогнозовані строки постачання і кращу керованість проєктів. За цим кроком стоїть довіра акціонерів, щоденна робота колективу та спільна відповідальність держави й бізнесу за розвиток українського виробництва", – наголосив він.

Наразі підприємство, розташоване в закарпатському Перечині, випускає чотири лопаті на місяць. Водночас виробничі потужності дозволяють масштабувати серійне виробництво відповідно до потреб турбінного напрямку "Френдлі Вінд Технолоджі".

Варто зауважити, оскільки напрямок виробництва лопатей є новим і технологічно складним, усіх працівників навчали з нуля. Це дало змогу залучити до роботи місцевих жителів та сформувати чисельну команду висококваліфікованих фахівців безпосередньо на місці.

Під час візиту заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита назвав подію історичною для машинобудівної галузі України.

"Завдяки цьому кроку в надскладних умовах війни наша держава вкотре довела світу, що ми – країна передових технологій, яка стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея", – зауважив посадовець, додавши: "Закарпаття підтверджує статус нового центру інновацій і високих технологій у машинобудуванні нашої країни. Усе це зроблено українцями в Україні для наших людей".

Поява серійного виробництва лопатей для вітротурбін в Україні з національним маркуванням "Зроблено в Україні" фіксує перехід до власного циклу виробництва обладнання для вітрової енергетики. Реалізація цього напряму на Закарпатті формує практичну основу для розвитку вітрових електростанцій, зменшує залежність від імпорту ключових компонентів і створює нові робочі місця в регіоні. У сукупності ці чинники посилюють енергосистему країни та розширюють можливості для подальшого розвитку українського машинобудування.