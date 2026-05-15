Украина увеличила перевалку зерна через морские порты, несмотря на рекордные атаки дронов

В апреле 2026 года объемы перевалки грузов в морских портах Украины достигли 8,2 млн. тонн, что на 35,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Положительная динамика сохраняется, несмотря на существенное обострение ситуации безопасности.

По данным профильных ведомств, интенсивность ударов по портовой инфраструктуре значительно возросла: только за апрель было зафиксировано более 500 атак враждебными БпЛА.

Фактически порты оказывались под обстрелами через день, однако портовики обеспечили непрерывность работы и исполнение экспортных контрактов.

В целом по результатам января-апреля 2026 года морские порты Украины перевалили 29,5 млн тонн грузов, что выше показателей прошлого года. Традиционным лидером грузопотока остается агропродукция.

На зерновые пришлось 16 млн. тонн от общего объема, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.