Україна збільшила перевалку зерна через морські порти попри рекордні атаки дронів

У квітні 2026 року обсяги перевалки вантажів у морських портах України сягнули 8,2 млн тонн, що на 35,8% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Позитивна динаміка зберігається попри суттєве загострення безпекової ситуації.

За даними профільних відомств, інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі значно зросла: лише протягом квітня було зафіксовано понад 500 атак ворожими БпЛА.

Фактично порти опинялися під обстрілами через день, проте портовики забезпечили безперервність роботи та виконання експортних контрактів.

Загалом за результатами січня-квітня 2026 року морські порти України перевалили 29,5 млн тонн вантажів, що вище за показники минулого року. Традиційним лідером вантажопотоку залишається агропродукція.

На зернові припало 16 млн тонн від загального обсягу, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.

Автор:
Тетяна Бесараб