ИИ будет помогать воспитателям: "Мрія" тестирует новый формат в садах

Государственная образовательная экосистема "Мрія" расширяется на дошкольное образование. Уже в ближайшее время в 40 детских садах шести регионов Украины стартует пилот "Мрія.Дошкілля".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Мрія.Дошкіля": о системе для детсадов

Перед полноценным запуском приложение и вебпортал протестуют в заведениях Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Новый цифровой сервис призван упростить работу воспитателей и администраций детсадов. В частности, система позволит:

вести учет посещаемости;

формировать отчетность;

автоматизировать часть ежедневных процессов.

Кроме того, инструменты искусственного интеллекта помогут воспитателям создавать планы занятий.

В "Мрія.Дошкілля" также появятся функции для родителей. Они смогут получать информацию об образовательном процессе, досуге детей и наблюдении воспитателей о настроении и достижениях ребенка.

После завершения пилотного этапа система планируется масштабировать на другие учреждения дошкольного образования Украины.

Напомним, по состоянию на конец марта почти 82 тысячи украинских семей стали получателями обновленного ежемесячного пособия по уходу за ребенком до года. Это стало возможным благодаря новому закону, который заработал с 1 января.