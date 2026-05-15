ШІ допомагатиме вихователям: "Мрія" тестує новий формат у садочках

Державна освітня екосистема “Мрія” розширюється на дошкільну освіту. Уже найближчим часом у 40 дитячих садочках шести регіонів України стартує пілот “Мрія.Дошкілля”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Мрія.Дошкілля": про систему для дитсадків

Перед повноцінним запуском застосунок і вебпортал протестують у закладах Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Новий цифровий сервіс покликаний спростити роботу вихователів та адміністрацій дитсадків. Зокрема, система дозволить:

вести облік відвідуваності;

формувати звітність;

автоматизувати частину щоденних процесів.

Крім того, інструменти штучного інтелекту допомагатимуть вихователям створювати плани занять.

У "Мрія.Дошкілля" також з’являться функції для батьків. Вони зможуть отримувати інформацію про освітній процес, дозвілля дітей та спостереження вихователів щодо настрою й досягнень дитини.

Після завершення пілотного етапу систему планують масштабувати на інші заклади дошкільної освіти України.

Нагадаємо, станом на кінець березня майже 82 тисячі українських родин стали отримувачами оновленої щомісячної допомоги по догляду за дитиною до року. Це стало можливим завдяки новому закону, що запрацював з 1 січня.