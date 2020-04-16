Транспорт 10 минут назад

Украинские спецы вылетели в США, чтобы помочь с запуском ракеты-носителя "Antares"

Планируется, что уже 7 сентября 2020 ракета будет использована для доставки грузов на МКС по заказу NASA.

Украинские спецы вылетели в США, чтобы помочь с запуском ракеты-носителя "Antares" Украинские спецы вылетели в США, чтобы помочь с запуском ракеты-носителя "Antares"

Не смотря на пандемию коронавируса, группа украинских специалистов  КБ "Южное" имени Янгеля "и НПП" Хартрон-Аркос "отправились в США для участия в работе по подготовке к запуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman" Antares".

Американская корпорация Orbital Sciences Corporation, которая входит в состав корпорации Northrop Grumman по контракту NASA два раза в год приносит грузы на МКС. 

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Уже 7 сентября 2020 ракета будет использована для доставки грузов на МКС по заказу NASA.

Именно поэтому для недопущения срыва подготовки очередной миссии NG-14 в результате усиленных карантинных мероприятий Northrop Grumman в координации с КБ "Южное" и Посольством Украины в США отправила в Киев чартер, чтобы забрать украинских специалистов, которые активно участвуют в подготовке ракеты Антарес к пуску.

В СНБО заявили, что перелет украинских специалистов стал возможен благодаря принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет и межведомственной координации совместных, а также действий со стороны СНБО Украины.

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Директор КБ "Южное" Александр Дегтярев заявил о том, что наша страна показала готовность и способность оперативно принимать решения и предпринимать решительные действия в интересах международного сообщества.

Ранее Delo.ua рассказывало, как в США хотят запускать в космос туристов. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 — середине 2022 года, но во сколько обойдется такой "круиз" пока неизвестно.

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