Космический аппарат Curiosity нашел следы огромных паводков на Марсе

В кратере Хейл на Марсе около 4 млрд лет назад произошли огромные паводки.

Это подтвердила команда ученых NASA с помощью данных, собранных марсоходом Curiosity, сообщает Engadget.

В частности, соавтор статьи, опубликованной в издании Nature, Альберто Фейрен сообщил, что это первый случай, когда следы мегапаводков зафиксировали с использованием данных, которые собрал ровер Curiosity.

"Следы от потопов ранее идентифицировались искусственными спутниками", — добавил он.

Указано, что команда ученых использовала снимки, сделанные камерами Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Хейл. Исследователи обнаружили отложения, вызванные внезапными паводками после того, как сформировался кратер.

Ученые считают, что наводнения вызвал мощный удар от падения метеорита, который сгенерировал достаточно тепла, чтобы огромное количество льда планеты растаяло. Во время этого выделились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время обеспечили теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, а каменные образования сдвинулись с кратера Хейл.

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Издание Engadget также отмечает, что наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, поэтому NASA и другие космические агентства ищут ее на небесных телах Солнечной системы.

"Планета имела условия, необходимые для того, чтобы на Марсе была вода, а на Земле — где вода, там жизнь", — пояснил Фейрен.

Известно, что задачу искать следы жизни на Марсе будет иметь и ровер Perseverance после высадки на поверхности планеты в феврале 2021 года.

Ранее марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал сход лавины на красной планете.