Наука 1 час назад

Космический аппарат Curiosity нашел следы огромных паводков на Марсе

Это первый случай, когда следы мегапаводков зафиксировали с использованием данных, которые собрал марсоход Curiosity

Аппарат Curiosity на Марсе. Фото: NASA Аппарат Curiosity на Марсе. Фото: NASA
Аппарат Curiosity на Марсе. Фото: NASA

В кратере Хейл на Марсе около 4 млрд лет назад произошли огромные паводки.

Это  подтвердила команда ученых NASA с помощью данных, собранных марсоходом Curiosity, сообщает Engadget.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, соавтор статьи, опубликованной в издании Nature, Альберто Фейрен сообщил, что это первый случай, когда следы мегапаводков зафиксировали с использованием данных, которые собрал ровер Curiosity.

"Следы от потопов ранее идентифицировались искусственными спутниками", — добавил он.

Указано, что команда ученых использовала снимки, сделанные камерами Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Хейл. Исследователи обнаружили отложения, вызванные внезапными паводками после того, как сформировался кратер.

Ученые считают, что наводнения вызвал мощный удар от падения метеорита, который сгенерировал достаточно тепла, чтобы огромное количество льда планеты растаяло. Во время этого выделились углекислый газ и метан, которые в сочетании с водяным паром на короткое время обеспечили теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, а каменные образования сдвинулись с кратера Хейл.

Читайте также:
Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса

Издание Engadget также отмечает, что наличие воды на Марсе может свидетельствовать о существовании жизни на планете, поэтому NASA и другие космические агентства ищут ее на небесных телах Солнечной системы.

"Планета имела условия, необходимые для того, чтобы на Марсе была вода, а на Земле — где вода, там жизнь", — пояснил Фейрен.

Известно, что задачу искать следы жизни на Марсе будет иметь и ровер Perseverance после высадки на поверхности планеты в феврале 2021 года.

Ранее марсианский разведывательный спутник от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал сход лавины на красной планете.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Китай запустил на Луну аппарат, который привезет обратно лунную породу для исследований
Китай запустил на Луну аппарат, который привезет обратно лунную породу для исследований
Взрыв в Бейруте: ученые сопоставили все съемки и воссоздали хронологию катастрофы (ВИДЕО)
Взрыв в Бейруте: ученые сопоставили все съемки и воссоздали хронологию катастрофы (ВИДЕО)
Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске
Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  3. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  4. Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

  5. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...